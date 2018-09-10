Песков прокомментировал ситуацию с задержанием журналистов на митингах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Нужно рассматривать каждый конкретный случай якобы задержания журналистов во время протестных акций в воскресенье в России, обобщающие суждения здесь вряд ли корректны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нужно разбирать каждый конкретный случай, я не готов этого делать, потому что я не знаю деталей. Вы знаете, что здесь обобщающих, безусловно, каких-то суждений делать весьма трудно и вряд ли это будет корректно. Поэтому нужно знать обстоятельства, где и кого именно задерживали", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают ситуацию с задержанием журналистов во время протестных акций в российских городах и насколько адекватны действия сотрудников полиции.

Несогласованная акция против изменений в пенсионное законодательство прошла в центре Москвы в воскресенье. В пресс-службе столичного управления МВД РИА Новости сообщили, что в несогласованной акции на Пушкинской площади принимали участие около 2 тысяч человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова позже сообщила, что по факту причинения телесных повреждений сотруднику полиции на несанкционированном мероприятии в центре Москвы возбуждено уголовное дело.

Несогласованные акции прошли еще в нескольких российских городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Как сообщил накануне журналистам начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев, около 100 человек задержаны за участие в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге и Москве.

В Екатеринбурге на митинге и шествии против изменений в пенсионное законодательство, которое ранее не согласовало министерство общественной безопасности Свердловской области, были задержаны порядка 30 человек, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. По ее словам, многие из них позже были отпущены.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет поправок.