Задача по развитию Дальнего Востока - общенациональная, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Задача по развитию Дальнего Востока — общенациональная, нужно действовать активно, не затягивать и не выхолащивать содержание уже принятых решений, заявил президент России Владимир Путин.

"Опережающее развитие Дальнего Востока — это задача общенационального масштаба, об этом я неоднократно уже говорил. Всем нужно действовать активно, с полной отдачей, не затягивать, не выхолащивать содержание уже принятых решений", — сказал Путин, выступая на президиуме Госсовета в понедельник.