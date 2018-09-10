Глава Приамурья хочет обсудить с Китаем на ВЭФ упрощение визового режима

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

Логотипы ВЭФ на площадке IV Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Обсудить упрощение визового режима с Китаем планируется на Восточном экономическом форуме, сообщил на ВЭФ в интервью РИА Новости губернатор Приамурья Василий Орлов.

"Рассчитываю, что пообсуждаем (на ВЭФ-2018 – ред.) с коллегами из Китая тему по упрощению визового режима, еще большему упрощению", — заявил Орлов.

Он отметил, что и сейчас в регионе довольно либеральный режим. "Есть межправсоглашение, по которому туристические группы могут пересекать без визы границу", — сказал Орлов, уточнив, что это распространяется на всех граждан России, но ограничивается территорией соседствующего Хэйхэ.

"Предлагаю убрать положение об организованных туристических группах, чтобы любой человек мог воспользоваться режимом. Можно было бы расширить и территорию, но это надо еще обсуждать", — пояснил губернатор.

По реке Амур проходит российско-китайская государственная граница. Между Благовещенском и Хэйхэ действует безвизовый режим. Летом между двумя городами курсируют пассажирские теплоходы. Осенью и весной, когда идет ледоход, теплоходы сменяют суда на воздушной подушке.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.