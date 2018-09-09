Путин отметил вклад Усманова в развитие спорта, науки и культуры

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил предпринимателя Алишера Усманова с днем рождения и отметил его вклад в развитие спорта, науки и культуры в стране, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент назвал Усманова человеком "незаурядных профессиональных и личных качеств", который смело претворяет в жизнь амбициозные замыслы и идеи. Возглавляемые им компании занимают уверенные позиции на российском и глобальном рынках, демонстрируют высокие стандарты открытости и деловой этики, добавил глава государства.

"Особо отмечу ваше активное, деятельное участие в развитии отечественного спорта, науки и культуры, значимую поддержку, которую вы оказываете востребованным образовательным и просветительским инициативам", — говорится в телеграмме.

Усманов родился 9 сентября 1953 года в Узбекистане. Он является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который, в частности, контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.