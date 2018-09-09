МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Из-за рухнувшего моста часть жителей села Филькино Свердловской области оказалась отрезана от цивилизации. Местные власти восстанавливать переход не собираются — слишком дорого. Поэтому выделили лодку для перевозки людей. Правда, переправа проработала всего несколько дней, пока плавсредство не украли. Тогда мэрия предложила сельчанам альтернативный вариант: переехать, бросив свое жилье.

Варианты обмена не обрадовали: один из домов был притоном для бомжей, в других живут семьи с детьми. Местные жалуются: власть обвиняет их, что они якобы сами виноваты — сломали мост и поселились "не там". Глава города, в свою очередь, просит людей войти в его положение и не разбазаривать бюджетные деньги.

"Большая земля"

Село Филькино разделено на две неравные части: в одной проживает около двух тысяч человек, в другой — за мостом — всего два десятка. А официально прописаны и вовсе тринадцать. Анастасия Пристав — молодая мама, после обрушения моста она осталась фактически заблокирована с грудным ребенком и еще двумя детьми школьного возраста.

Анастасия рассказывает, что проблемы с переходом были всегда. На правом берегу Каквы, как раз на месте отрезанных от села домов, был кирпичный завод, отсюда и название улицы — Кирпичная. Да и Каква в то время была судоходной. В 1993 году случилось сильное наводнение. Мост выдержал, однако пострадавшим от стихии предложили перебираться с опасной территории в новое жилье на "большой земле". По словам Пристав, оформить его удалось далеко не всем.

"В 1990-е у половины сельчан прописки вообще не было, как-то без нее жили. На нашей улице право переехать получили только две семьи. Другие остались на Кирпичной. Да и те, кто съехал, все равно сохранили дома на берегу — кто под дачи, кто для будущих поколений. Ведь семьи увеличиваются — дети, внуки, племянники. И всех все устраивало", — вспоминает она.

Шли годы, река обмелела, наводнений больше не было. За мостом власти присматривали. В 2016 году Анастасия выкупила дом за материнский капитал и заселилась на Кирпичную, поскольку в родительском места больше не хватало. Жилище обустроили: вставили окно, заменили потолки, сделали хороший ремонт.

В 2017-м, рассказывает Пристав, кто-то с "большой земли" заказал грузовик щебня. Водитель, по всей видимости, перепутал дороги и поехал по деревянному мосту. Хлипкое сооружение не выдержало такой нагрузки и упало набок.

"Водитель, слава богу, не пострадал, отделался ссадинами. Машину из воды достали. Мост отремонтировали, сделали пешеходным. Но середина осталась без свай! Хотя переход находится на балансе администрации округа, никто его не обслуживал. Весной течением под него занесло мусор с берегов, и все обвалилось", — говорит она.

Сами виноваты

Анастасия сетует, что в итоге чиновники обвинили сельчан: якобы они сами разбили мост специально, потому как ездили на тракторах. Никаких доказательств при этом не предоставили.

"Насколько мне известно, трактор тут есть только у одного человека, но он его не выгонял уже давно. То, что здесь живут пожилые люди, маленькие дети, не учитывалось. Людей у нас мало, никто тратить деньги на строительство не намерен. Приехали и просто демонтировали оставшиеся сваи", — жалуется собеседница.

© Фото : из личного архива Анастасии Пристав Разрушенный мост © Фото : из личного архива Анастасии Пристав Разрушенный мост

В качестве замены власти выделили лодку и организовали переправу. Однако плавсредство украли через несколько дней — ночью перекусили цепь. Администрации пришлось брать в аренду другую лодку. Но местным она не понадобилась — река пересохла. Накидали досок и ходят по мусору, из-за которого старый мост и обвалился. Первого сентября шестеро детей с улицы Кирпичной пошли по импровизированному переходу в школу.

Пристав указывает, что мостом пользовались не только жители их улицы, но и люди с другой стороны — ездили на покосы, в лес за грибами, на шашлыки. Школа организовывала походы для детей, были места отдыха. Кроме того, среди отрезанных от мира есть один онкобольной, которому необходима медицинская помощь. "Мужчина грузный, пройти по этой куче мусора явно не сможет. А когда пойдут дожди? Нам всем придется ждать лодку. А как быть ночью? Или если нужна срочная помощь? Как к нам приедет скорая?" — недоумевает Анастасия.

Из собственного дома в бомжатник

Пока жители Кирпичной ждут нового моста, администрация округа в качестве альтернативы предложила переехать на "большую землю". В частности, Анастасии Пристав заявили, что ее дом находится в зоне подтопления — и вообще вне закона. "Тогда как же я оформила землю? Почему меня никто не предупредил заранее? Ни о какой зоне затопления речи не было", — удивляется она.

Альтернативное жилье на "большой земле" — это дома, находящиеся в собственности администрации. Молодой семье предложили на выбор пять адресов, но, как оказалось, вся жилплощадь там уже занята. Только одно здание пустовало — и то потому, что хозяин сейчас в местах не столь отдаленных, объясняет собеседница.

"Дом на несколько квартир в аварийном состоянии: он из угольного блока, весь сыпется, очень холодный. Там обитают две женщины с детьми. Они не успели продлить договор найма. По другому адресу — женщина с пятью детьми, она воспитывает их одна, муж недавно погиб в ДТП. В следующем бараке — пенсионерка, живет там много-много лет, хотя хибару, откровенно говоря, давно пора снести. А если бы я именно туда согласилась переехать? Куда бы выселили бабушку?" — разводит руками Анастасия.

© Фото : из личного архива Анастасии Пристав Брошенный дом, который предложили в качестве альтернативного жилья семье Пристав © Фото : из личного архива Анастасии Пристав Брошенный дом, который предложили в качестве альтернативного жилья семье Пристав

Впрочем это были еще цветочки. Настоящий шок она испытала, посетив последний, пятый адрес: "Раньше там жил алкоголик, болел туберкулезом. Окон нет, вместо них — пленка. Вонь невыносимая. Косметическим ремонтом тут не отделаешься. Да и жилье несоизмеримо с нашим ни по площади, ни по состоянию. Неужели чиновников не смущает, что они такой вариант предлагают семье с тремя детьми, ухудшая жилищные условия?"

Для жизни непригодна

У Василия Сизикова, мэра города Серова, к которому относится Филькино, свое видение ситуации. Как он пояснил корреспонденту РИА Новости, согласно генплану, территория, где находится Кирпичная, в зоне затопления и ничего там строить нельзя — это опасно. Поэтому никакого развития у этой части села нет. Вместе с тем Сизиков уточнил, что с 1993-го наводнений и подтоплений домов не было, максимум под воду уходили огороды.

© Фото : из личного архива Анастасии Пристав Комната в квартире, в которую власти города предложили переехать многодетной матери © Фото : из личного архива Анастасии Пристав Комната в квартире, в которую власти города предложили переехать многодетной матери

По его словам, мост продавило еще в 2013 году из-за местных жителей: "Они ездили на грузовиках. Тогда левый пролет осел. Администрация выделила деньги, мост экстренно отремонтировали, но движение ограничили. С тех пор — только легковые автомобили. Тем не менее в 2017-м по мосту проехал КамАЗ — сломался средний пролет. В течение месяца администрация вновь отремонтировала переход и совсем закрыла проезд для машин, сделав его пешеходным. Свою лепту еще внес паводок — и мост рухнул".

Чиновник поясняет, что построить новый для бюджета очень дорого: на один только проект уйдет два миллиона рублей. А общая цена вопроса — восемь миллионов.

© Фото : из личного архива Анастасии Пристав Дом, где расположена одна из муниципальных квартир © Фото : из личного архива Анастасии Пристав Дом, где расположена одна из муниципальных квартир

"Таких денег в бюджете нет. Для 13 человек, у которых на "большой земле" есть альтернативные варианты для размещения, это слишком серьезные траты. Бюджет сформирован исходя из количества граждан. Грубо говоря, на каждого приходится около 30 тысяч рублей, значит, на 13 прописанных там человек я могу потратить 390 тысяч — а обустройство переправ, зимника, стройка моста обходятся явно дороже. В итоге я должен обидеть одних жителей, чтобы додать другим?" — объясняет он свою позицию.

Сизиков не отрицает, что пять домов (адреса, предложенные семье Пристав), где люди живут по договору временного найма, действительно не в лучшем состоянии, но, по его уверению, власти готовы помочь.

"Мы согласны сделать ремонт. И организовали переправу. Это не просто лодка: мы оформили контракт в соответствии со всеми требованиями — с жилетами, графиком работы, правилами безопасности. Но этой переправой за три недели никто ни разу не воспользовался. Все пересохло. И зимой мы сделаем пешую ледовую переправу, объездную дорогу", — резюмирует Сизиков.

Прокуратура заинтересовалась

Общественники, подключившиеся к решению проблемы, отмечают, что зимой машинам передвигаться по ледовой переправе будет нельзя, поскольку металлургический завод, расположенный по соседству, сбрасывает в реку горячую воду. Попасть на объездную дорогу можно только по пропуску — это территория предприятия.

© Фото : из личного архива Анастасии Пристав Квартира в которой живет Анастасия с семьей сейчас © Фото : из личного архива Анастасии Пристав Квартира в которой живет Анастасия с семьей сейчас

Активист Сергей Гудзь в беседе с РИА Новости высказал мнение, что мост мог бы прослужить еще лет двадцать, если бы сваи не демонтировали, а капитально отремонтировали. "Но властям не хочется ни за что отвечать, проще переселить людей, запугать, лишь бы забыть про этот сложный участок и не тратить на него деньги", — считает Гудзь.

Непростой историей заинтересовалось надзорное ведомство. Помощник прокурора Наталья Макарова проинформировала РИА Новости, что в адрес администрации города Серова вынесено представление: до 24 сентября власти обязаны решить, как организовать доступ людей к "большой земле". При этом переезд на новое место как способ решения проблемы не рассматривается. "Закону без разницы, сколько человек живет на той стороне: десять тысяч или только несколько горожан. Власть должна сделать все, чтобы обеспечить людей необходимыми условиями для жизни. Как — вопрос местного значения. Пусть строят мосты, организовывают переправу и так далее. Мы им не можем указывать, что лучше, но имеем право проконтролировать, законен выбранный способ или нет", — уточнила Макарова.

Если администрация не решит эту головоломку, в прокуратуре обещали подумать над другими способами воздействия на чиновников.