На Цветном бульваре в Москве появился "танцующий" светофор

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Светофор с танцующим светящимся человечком появился на Цветном бульваре в столице, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Необычный светофор с приплясывающим светящимся человечком установили на Цветном бульваре. Ожидается, что пешеходы перестанут перебегать дорогу на красный сигнал светофора, потому что будут рассматривать, как танцует человечек. К тому же можно будет сплясать самому, ожидая зеленого сигнала", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, светофор разместили возле пешеходного перехода рядом с цирком Никулина. Неподалеку от светофора находится кабина, в которую можно войти и станцевать. Движения будут сканировать специальные камеры видеоаналитики. Танец транслируют только на красный сигнал светофора в режиме реального времени.

Добавляется, что светофор работает как обычный, если в кабине никого нет.

"Специально ко Дню города мы решили подарить праздничное настроение пешеходам. Чтобы ждать зеленого сигнала было не скучно и не возникало желания перебежать на красный, мы установили "танцующий" светофор. Кроме того, светофор поднимет настроение горожанам", — рассказал порталу руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.