Захарова поздравила россиян с пятницей, переодевшись "МИДсестрой"

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook поздравила россиян с началом выходных и пообещала "всех вылечить".
Захарова запечатлена в пресс-центре МИД одетой в белое платье, похожее на халат медработника. Само фото дополнено подписью "МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате".
Подпись к посту гласит "Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу". В комментариях с воодушевлением восприняли шутку Захаровой, предложив добавить санитаров со смирительной рубашкой для "партнеров".
Ранее Сергей Лавров показал свой любимый мем про "отравителей Скрипалей". Глава МИД посчитал самой смешной фотографию Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, под которой подписаны имена Александра Петрова и Руслана Боширова.
эти? pic.twitter.com/UHIdSWtkur— Сергей С.В (@sokolovs3461) 5 сентября 2018 г.
Дело Скрипалей
Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент привел к крупному международному скандалу. Великобритания заявила, что к случившемуся причастна Россия. Москва, в свою очередь, это категорически отрицает.
Позднее Лондон опубликовал фото двух мужчин, назвав их "подозреваемыми в отравлении Скрипалей". Утверждалось, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что России эти имена "ничего не говорят" и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.