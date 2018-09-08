Захарова поздравила россиян с пятницей, переодевшись "МИДсестрой"

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 7 сентября 2018. Архивное фото

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 7 сентября 2018. Архивное фото

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Facebook поздравила россиян с началом выходных и пообещала "всех вылечить".

Захарова запечатлена в пресс-центре МИД одетой в белое платье, похожее на халат медработника. Само фото дополнено подписью "МИДсестра. С партнерами можно общаться только в белом халате".

Подпись к посту гласит "Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу". В комментариях с воодушевлением восприняли шутку Захаровой, предложив добавить санитаров со смирительной рубашкой для "партнеров".

Ранее Сергей Лавров показал свой любимый мем про "отравителей Скрипалей". Глава МИД посчитал самой смешной фотографию Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, под которой подписаны имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

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Дело Скрипалей

Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Этот инцидент привел к крупному международному скандалу. Великобритания заявила, что к случившемуся причастна Россия. Москва, в свою очередь, это категорически отрицает.

Россия неоднократно выдвигала предложение о проведении совместного расследования, однако Лондон проигнорировал инициативу и в доступе к Скрипалям отказал. Кроме того, МИД уличил премьер-министра Терезу Мэй во лжи — она утверждала, что яд изготовили в России, но в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон опубликовал фото двух мужчин, назвав их "подозреваемыми в отравлении Скрипалей". Утверждалось, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что России эти имена "ничего не говорят" и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.