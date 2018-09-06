В ближайшем к заводу "Крымский титан" селе проведут обход домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Глава республики Сергей Аксенов поручил провести подомовой обход в селе Перекоп на севере Крыма, которое расположено рядом с кислотонакопителем завода "Крымский титан", испарения из которого влияют на экологию региона.

В ходе заседания оперативного штаба в Армянске в четверг глава управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в воздухе Армянска наблюдается превышение ПДК примесей в 8-10 раз. При этом какие именно это вещества, Пеньковская не сказала. Аксенов отметил, что сейчас совместно с федеральными властями решается судьба производства и экологической обстановки. Для этого в Крым будут направлены эксперты Минприроды РФ.

"Село Перекоп — близлежащее к кислотонакопителю. Завтра, 7 сентября, с 9 утра, подомовой обход жителей силами министерства здравоохранения Крыма. Провести собеседование с людьми, чтобы понять, как эта ситуация влияет на здоровье, взять анализы", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба в Армянске.

Он также попросил представителей силовых ведомств сопроводить медиков при обходе.

В Армянске 4 сентября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Расположенный рядом химический завод "Крымский титан" было решено остановить на две недели. Полная остановка производства предприятия произойдет 9 сентября, сказал директор завода.

Аксенов ранее заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что очистные сооружения завода проверят. При этом следователи возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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