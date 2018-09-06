Тайфун "Джеби" пригнал к побережью Сахалина красных медуз

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Тайфун "Джеби", бушевавший на Сахалине, пригнал к юго-западному побережью острова множество красных медуз, которые обычно встречаются в Охотском море весной, сообщил РИА Новости доктор биологических наук, профессор, руководитель программы Сахалинского госуниверситета по водным биоресурсам и аквакультуре Валерий Ефанов.

Жители портового города Холмска на юге острова после шторма в ходе тайфуна обнаружили на берегу Татарского пролива больше десятка необычных красных медуз. Их фотографии разошлись по соцсетям и местным СМИ.

"Вообще полярные цианеи встречаются в Охотском море весной, когда вода в нем холодная. Их появление у западного побережья острова в водах Татарского пролива можно объяснить движением морских течений. С ними медузы прошли путь от Охотского моря через пролив Лаперуза (разделяющий Сахалин и Японию) до западного побережья острова. И здесь под влиянием прижимной силы тайфуна путешественницы оказались на берегу", — объяснил приход медуз Ефанов.

Ученый пояснил, что прикосновение к медузам чревато сильным раздражением, похожим на ожог. И чем южнее территория их обитания, тем сильнее степень воздействия так называемых стрекательных клеток, которыми наделены практически все медузы.

"Самое интересное в этих обитателях морских глубин заключается в том, что они представляют в природе тупиковую ветвь пищевой цепи. Они никогда не служат пищей представителям других звеньев цепи", — подытожил собеседник агентства.

В ночь на среду Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна "Джеби", в области прошли ливни, отмечался ураганный ветер. В регионе приостановили движение пассажирских поездов, нарушено авиасообщение, закрыта паромная переправа.