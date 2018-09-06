ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы подготовили законопроект о мерах социальной поддержки граждан предпенсионного возраста, проживающих в регионе, сообщает в четверг заксобрание.

Президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к гражданам 29 августа выразил надежду, что регионы примут решение сохранить льготы на бесплатный проезд, по ЖКХ, при капремонте и газификации, льготы на лекарства на переходный период изменений в пенсионной системе. По словам Путина, важно, чтобы все эти решения были приняты до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспечению.

Законопроект "О сохранении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан предпенсионного возраста на территории Воронежской области", который получил поддержку членов фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, был внесен в облдуму 6 сентября депутатами Владимиром Нетёсовым, Романом Жоговым, Александром Вериковским и Людмилой Ипполитовой.

Как отметил председатель облдумы Нетёсов, законодательная инициатива призвана сохранить в полном объеме региональные льготы для граждан предпенсионного возраста в ходе предстоящей модернизации пенсионной системы.

"Мы предлагаем распространить действие закона с 1 января 2019 до конца 2023 года. Таким образом, переходный период продлится 5 лет. Для льготных категорий граждан и дальше будет действовать расширенный пакет медуслуг, денежная компенсация при оплате жилья и коммунальных слуг, бесплатный проезд в пригородных автобусах, дополнительное материальное обеспечение и ряд других льгот", — пояснил Нетёсов.

По его словам, сегодня законодательством Воронежской области отдельным категориям граждан при выходе на пенсию предоставляется ряд мер соцподдержки и налоговых льгот. В связи с предстоящим изменением пенсионного возраста депутаты думы предлагают сохранить данные льготы для женщин, достигших 55 лет, и мужчин с 60 лет. Таким образом, региональная поддержка сохранится для ветеранов труда, лиц, имеющих особые заслуги перед Воронежской областью, а также ряда специалистов, проработавших на селе не менее 10 лет и проживающих там же. Это педагоги, медработники, ветеринары, фармацевты и работники культуры.

Нетёсов также отметил, что вопрос введения дополнительных мер соцподдержки сейчас находится на рассмотрении и обсуждается с исполнительной властью и экспертами.

Президент РФ в ходе телеобращения заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

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