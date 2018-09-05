На Кубани отметили отсутствие серьезных вспышек инфекций у детей за лето

КРАСНОДАР, 5 сен — РИА Новости. Летний сезон в Краснодарском крае прошел без серьезных вспышек инфекционных заболеваний у детей, сообщила замгубернатора региона Анна Минькова.

Уточняется, что регион проводил межведомственную работу, чтобы обеспечить безопасность и комфортный отдых каждого ребенка.

"Объективно все было сделано профессионально и качественно, нам удалось избежать серьезных вспышек заболеваемости в санаториях и детских лагерях. Наши больницы на побережье справились, у нас не было перегрузов, большого числа жалоб", – отметила замглавы региона, слова которой приводятся в сообщении администрации края.

Уточняется, что исключением стали вспышки вирусной инфекции в двух лагерях региона в поселках Сукко и Лермонтово, которые удалось локализовать в короткие сроки.

По итогам летней оздоровительной кампании выраженный оздоровительный эффект установлен у 97,2% детей.

По данным краевых властей, летом в Краснодарском крае отдохнули и оздоровились более 600 тысяч детей, в том числе около 200 тысяч – из других регионов и государств.

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