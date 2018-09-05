Эксперт предложил ввести минимальную розничную цену на все виды алкоголя

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Все виды алкоголя в России в идеале должны иметь минимальную розничную цену, заявил РИА Новости глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Ранее глава Росалкогольрегулирования (РАР) Игорь Алешин в интервью РИА Новости заявил, что РАР планирует обсудить с Минфином вопрос введения МРЦ на пиво.

"В идеале, все виды алкоголя в России должны иметь минимальную розничную цену", — сказал Дробиз.

Минимальные розничные цены являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке. Сейчас в России устанавливаются минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. МРЦ на водку сейчас составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 371 рубль, на игристые вина — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.