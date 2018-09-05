В Приморье предложили ввести пенсионный коэффициент для жителей ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Власти приморья обратились в Госдуму с предложением повысить пенсию дальневосточникам за счет введения коэффициента, сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

"Мы обратились в Думу, хотелось бы такое решение, чтобы у пенсионера, который у нас находится на Дальнем Востоке, был дальневосточный коэффициент, который позволял бы ему остаться здесь. Чтобы пенсия как в Москве, Питере. Увеличить ее на коэффициент. Тогда из Москвы пенсионеры к нам приедут, буду жить у нас ", — сказал Тарасенко журналистам.

По его словам, депутаты края примут соответствующие проекты о сохранении всех предпенсионных льгот.

Президент РФ Владимир Путин 29 августа выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения.

В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.