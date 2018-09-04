В Москве могут запустить первый регулярный маршрут речного трамвая

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Первый регулярный маршрут речного трамвая в пилотном режиме могут запустить в Москве в 2020-2021 году, сообщил во вторник журналистам заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Высшая школа экономики по заказу правительства Москвы провела исследование по анализу перспективы использования реки как регулярного городского транспорта. Мы смотрели их отчет, мэр его тоже видел. У нас план, чтобы в 2020-2021 году, скорее в 2021 году, рассчитываем запустить один регулярный маршрут речных трамваев, пилотный маршрут, от Нижних Мневников до Киевского вокзала, связав три округа — деловой квартал Сити, городские парки и Киевский вокзал", — сказал он.

Ликсутов отметил, что интервалы движения на маршруте могут составить 4-6 минут. Маршрут будет всесезонным, на нем будут принимать карты "Тройка".