На ВЭФ пройдет прием заявок на всероссийский конкурс "Инносоциум"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Студенты с факультетов коммуникаций, медиа и дизайна смогут подать заявку на участие во всероссийском конкурсе социальных проектов "Инносоциум" во время Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Ключевым мероприятием в повестке "НКО ЛАБ" станет презентация центра развития социальных коммуникаций "Инносоциум" – совместного проекта фонда "Росконгресс" и благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Начнется прием заявок на участие во всероссийском конкурсе социальных проектов "Инносоциум", инициированном центром. Заявку на участие могут подать студенты вузов, обучающиеся на факультетах коммуникаций, медиа и дизайна", — говорится в сообщении.

Соревнование проектов будет проводиться направлениям: здравоохранение, экология, образование, активное долголетие, женское лидерство, развитие территорий, культура. Победители конкурса получат денежное вознаграждение и возможность воплотить свои проекты в жизнь. Во время конкурса для участников пройдут лекции и мастер-классы от экспертов в сфере коммуникаций.

На "НКО ЛАБ" обсудят экологию, реализацию программ в сфере активного долголетия, в частности, в рамках деловой программы форума состоится панельная сессия "Драйвер изменений в обществе: как настроить эффективные социальные коммуникации".

Платформа "НКО ЛАБ" – коммуникационное пространство для дискуссий и презентации успешных социальных проектов с участием некоммерческих организаций, представителей власти и социально ориентированного бизнеса.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.