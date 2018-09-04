Жириновский похвалил Sputnik и призвал усиливать вещание на арабском языке

МОСКВА, 4 сен — пресс-служба Sputnik. Значение радио Sputnik очень велико, и оно будет продолжать расти, заявил во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения здания МИА "Россия сегодня" на Пятницкой улице. Здесь, в турецкой редакции иновещания Гостелерадио СССР, полвека назад он проходил преддипломную практику, будучи студентом Института восточных языков при МГУ (ныне ИСАА).

"Мы убедились в том, что многие известнейшие зарубежные радиостанции и телеканалы искажают правду, — сказал политик. — Поэтому у нас есть потребность не только сохранить наше иновещание, но и усилить радиоканал Sputnik, названный хорошим русским словом, которое имеет и международное значение… Радио остается очень важным инструментом, особенно иновещание. Надо увеличивать его объем на всех языках, это важно, чтобы донести правду до зарубежной аудитории".

По мнению Жириновского, радио Sputnik необходимо, в частности, расширить объем вещания на Сирию. "Откуда сирийцам получать правдивую информацию? Из Саудовской Аравии им одно говорят, из Ирана другое, из Европы третье. Арабские редакции (Sputnik) должны, конечно, усиливаться и конкретно расширять вещание на Сирию", — подчеркнул лидер ЛДПР.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в 80 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском и китайском.

Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 54 миллионов посетителей в месяц. Больше всего флагманский сайт агентства sputniknews.com посещают из Турции, Германии, Франции, Бразилии и США. Агентство имеет около 14 млн подписчиков в социальных сетях. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня".