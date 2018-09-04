Кандидата на пост главы Якутии не снимут с выборов за слова о "разврате"

ЯКУТСК, 4 сен – РИА Новости. Кандидата на пост главы Якутии Александра Силина, который негативно высказался на своей странице в соцсети об одиноких матерях, не снимут с предстоящих выборов, сообщил РИА Новости заместитель председателя центризбиркома республики Иван Андросов.

Депутат нерюнгринского районного совета Силин участвует в выборах главы Якутии в качестве кандидата от Партии социальных реформ. На своей странице в Facebook он поделился мнением, что матери-одиночки страдают "душевным развратом", поэтому "они злобствуют, стараются всех приравнять к себе, все опошлить".

В центризбиркоме республики отметили, что еще не читали высказывания Силина в соцсетях, но максимум, что они могут предпринять по данному поводу, это штрафные санкции.

"Лично я не слежу за личной страницей кандидатов в соцсетях. Жалобы об оскорбительных высказываниях Александра Силина в ЦИК не поступили. Даже если они поступят, думаю, ЦИК может только оштрафовать кандидата, не более того. На практике центризбиркома республики еще не было снятия кандидата накануне единого дня голосования", — сказал Андросов.

Девятого сентября в Якутии пройдут досрочные выборы главы республики, мэра Якутска, а также депутатов Госсобрания, глав 15 районов и депутатов местных органов самоуправления.