Морскую переправу между Сахалином и материком закроют на два дня

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен – РИА Новости. Паромная переправа, соединяющая Сахалин с материковой частью России, закрывается во вторник из-за надвигающегося циклона, сообщил РИА Новости генеральный директор Сахалинского морского пароходства Алексей Павлов.

"Паромная переправа Холмск – Ванино приостанавливает работу из-за прогнозирующегося шторма в Татарском проливе. В настоящее время на материк вышли паромы "Сахалин-8" и "Сахалин-9". Грузовой дизель-электроход "Сахалин-10" во вторник утром пришел в порт Ванино Хабаровского края", — пояснил собеседник агентства.

Все три судна до четверга, пока не утихнет непогода, останутся на рейде Ванинского порта, сказал в заключение гендиректор пароходства.