Омбудсмен ЯНАО в среду посетит голодающего в колонии Сенцова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак сообщил РИА Новости, что планирует в среду посетить голодающего в колонии украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму.

Собеседник агентства уточнил, что посетит колонию в ямальском городе Лабытнанги, где содержится украинский заключенный. "В обязательном порядке (планируется посещение Сенцова). Когда по дате? Завтра", — сказал Сак.

В понедельник федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, выступая с лекцией перед студентами Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ, отметила, что угрозы жизни Сенцова "сегодня нет", при этом она добавила, что врачи каждый день предоставляют информацию о состоянии его здоровья.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Сенцов объявил голодовку.