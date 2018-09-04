В России появятся программы для поддержания здоровья пенсионеров

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Поддерживать здоровье людей старшего возраста будут комбинированными комплексными медико-социальными программами в рамках федерального проекта, сказала РИА Новости глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Специальный национальный проект "Демография" включает в себя федеральный проект "Здоровье старшего поколения", он включает и предпенсионную группу населения и, соответственно, уже после выхода на пенсию. Целый комплекс очень серьезных мер, развитие геронтологической службы, и включающий комбинированные комплексные программы медико-социальные, в том числе по длительному сопровождению людей на дому",- сказала Скворцова.