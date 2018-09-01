В Подмосковье с 1 сентября увеличат зарплаты бюджетников

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Заработная плата работников бюджетной сферы – врачей, среднего медицинского персонала, молодых учителей и классных руководителей, тренеров, преподавателей вузов и профессиональных училищ увеличивается в Подмосковье с 1 сентября.

О решении увеличить заработную плату работникам бюджетной сферы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил на заседании Московской областной Думы в начале июля. Соответствующее распоряжение Воробьев подписал 2 августа.

"Правительству Московской области с 1 сентября 2018 года обеспечить повышение заработной платы работников государственных учреждений Московской области социальной сферы", — говорится в документе.

Как следует из распоряжения, на 15% увеличиваются зарплаты врачей и среднего медицинского персонала. Молодым учителям и педагогам за выполнение функций классного руководителя устанавливается ежемесячная доплата в размере 5 тысяч рублей.

Преподавателям вузов, мастерам производственного обучения, преподавателям профессиональных образовательных организаций увеличивается заработная плата на 5%, говорится в документе.

Специалистам и руководителям учреждений социального обслуживания, а также тренерам и инструкторам по адаптивной физкультуре предусматривается увеличение заработной платы на 10%, следует из документа.

Стимулирующие выплаты в размере 2,5 оклада в год получат работники государственных центров спортивной подготовки по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, имеющие почетные звания, уточняется в распоряжении.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов ранее заявил, что на повышение зарплат работникам бюджетной сферы дополнительно из бюджета выделено 7,3 миллиарда рублей.