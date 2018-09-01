На северо-востоке Москвы с 1 сентября начнут курсировать электробусы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Жителям и гостям Москвы с 1 сентября станет доступен новый вид общественного городского транспорта — электробусы, которые в субботу впервые выйдут по маршруту №73 от ВДНХ до Алтуфьево. По решению мэра российской столицы Сергея Собянина, до 30 сентября проезд в электробусах будет бесплатным.
Как и при запуске МЦК, первый месяц проезд в электробусах для пассажиров будет бесплатным, подчеркнул мэр. Он напомнил, что до 2020 года власти Москвы планируют закупить 900 электробусов, а еще через год город окончательно перестанет приобретать автобусы на дизельном топливе для работы на городских маршрутах.
По ожиданиям властей, введение электробусов заметно улучшит экологическую ситуацию в мегаполисе и даст дополнительный импульс российской промышленности для производства современного и конкурентноспособного подвижного состава. Как отмечал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, запуск электробусов также поможет снизить расходы бюджета на содержание транспортной инфраструктуры. По словам главы ведомства, автобусный парк в столице станет полностью электрическим к 2030 году.
До конца 2018 года новый транспорт планируют запустить на шести городских маршрутах, которые проходят через 22 столичных района. Электробусами заменят: троллейбус № 73 "6-й микрорайон Бибирева" — "ВДНХ (южная)"; автобус Т25 "Проспект Буденного" — "Метро "Лубянка" — "Политехнический музей", троллейбус № 83 "Уссурийская улица" — "Метро "Преображенская площадь", троллейбус № 42 "Рижский вокзал" — "Метро "Петровский парк", троллейбус № 76 "Холмогорская улица" — "Метро "ВДНХ", троллейбус № 36 "Бескудниковский переулок" — "1-я Останкинская улица".
В мае 2017 года правительство Москвы приняло решение ежегодно закупать 300 электробусов в период 2018-2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет. Аукционы на поставку электробусов в Москву выиграли автопроизводители "Камаз" и ГАЗ.
Электрический автобус — безрельсовое транспортное средство с возможностью подзарядки. Электробусы в столице оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки гаджетов, в салонах будет установлен бесплатный Wi-Fi. Новый вид городского транспорта будет приспособлен для проезда маломобильных граждан. В целом, электробусы будут вмещать не менее 85 пассажиров.
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