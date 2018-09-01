Украина и Сирия вернули внешнюю политику на кухни россиян, заявила Захарова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Обсуждение внешней политики вернулось на кухни в России после событий на Украине и в Сирии, заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова в субботу приехала на празднование Дня знаний в Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. Официальный представитель МИД приняла участие в круглом столе "Что происходит с мировым сообществом?", а также ответила на вопросы студентов.

Один из вопросов касался причин, по которым МИД понадобилось транслировать свою позицию в соцсетях. По словам Захаровой, еще 10 лет назад внешняя политика в России была уделом немногих, и дома по вечерам россияне обсуждали цены, зарплаты, выставки, сериалы.

"Внимание к внешней политике. Почему? Потому что началась Украина, потому что Сирия случилась уже с нашим участием активным. Внешняя политика опять вернулась на каждую кухню", — сказала Захарова.

По ее словам, изложение позиции МИД РФ в соцсетях понадобилось, чтобы у россиян появилась возможность доходчиво изложить свою точку зрения с опорой на источник.

"На кухне не процитируешь аналитику, на кухне нужен железобетонный аргумент. Должно быть упрощение. Конечно, не сваливаться на уровень кухонной лексики, но при этом, чтобы и на кухне тебя поняли", — добавила Захарова.