В День знаний глава Тамбовщины Александр Никитин проведет урок лидерства

ТАМБОВ, 31 авг — РИА Новости. В День знаний урок лидерства "Я – часть твоя, великая Россия" в одной из школ Тамбовской области проведет глава региона Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"В День знаний на Тамбовщине одновременно будут проведены сто уроков лидерства. Об активной позиции, новых идеях и их воплощении школьникам региона расскажут наставники и участники губернаторского проекта "Лидеры Тамбовщины", цель которого объединить талантливую молодежь и стать площадкой для кадрового резерва региона. На официальном сайте управления образования и науки региона и в группе "За Никитина" в социальной сети "Фейсбук" будет организована онлайн-трансляция урока", — сказал собеседник агентства.

По его словам, губернатор пообщается со школьниками из нового здания Оборонинской школы Мордовского района, ученики которой получают дополнительное политехническое образование. Учащиеся других школ Тамбовской области смогут задать вопросы главе региона по видеосвязи.

"Молодежи обязательно нужно дать возможность роста и движения. День знаний и первый урок в таком формате, как урок лидерства, наверняка запомнится старшеклассникам и зарядит их особой энергетикой", — приводит пресс-служба слова Никитина.

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