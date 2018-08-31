В День знаний глава Тамбовщины Александр Никитин проведет урок лидерства

ТАМБОВ, 31 авг — РИА Новости. В День знаний урок лидерства "Я – часть твоя, великая Россия" в одной из школ Тамбовской области проведет глава региона Александр Никитин, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, губернатор пообщается со школьниками из нового здания Оборонинской школы Мордовского района, ученики которой получают дополнительное политехническое образование. Учащиеся других школ Тамбовской области смогут задать вопросы главе региона по видеосвязи.
"Молодежи обязательно нужно дать возможность роста и движения. День знаний и первый урок в таком формате, как урок лидерства, наверняка запомнится старшеклассникам и зарядит их особой энергетикой", — приводит пресс-служба слова Никитина.
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