Голикова рассказала, сколько сельских жителей получат прибавку 25% к пенсии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Порядка миллиона сельских жителей получат прибавку 25% к пенсиям, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу.

Среди предложенных главой государства мер – добавка к пенсии в 25% жителям села, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

"По нашим оценкам, порядка миллиона человек получат прибавку — она будет индексироваться — и будут ежемесячно и ежегодно получать ее дополнительно,…исходя из роста средней пенсии", — сказала Голикова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она пояснила, что сейчас эта надбавка составит порядка 1,3 тысячи рублей ежемесячно.

"Часто задают вопрос, почему 30 лет — потому что уровень зарплаты в сельской местности существенно ниже, чем в городах, и второе — 30 лет стажа в сельском хозяйстве очень на самом деле немаленький период", — также сказала вице-премьер.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.