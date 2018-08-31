В Москве ко Дню города высадили около 700 тысяч цветов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Порядка 700 тысяч цветов, среди которых бегония, петуния, цинерария, агератум и другие, высадили на центральных клумбах и магистралях в Москве в рамках подготовки ко Дню города, сообщили в пятницу в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".

"Ко Дню города специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" завершат дополнительную высадку цветов на центральных клумбах столицы, а также вдоль основных магистралей…Чтобы цветники не теряли эстетической привлекательности, на клумбах в течение всего сезона проводится дополнительная высадка растений. Так, ко Дню города подсажено порядка 700 тысяч однолетников самых разнообразных видов: бегония, петуния, тагетес, цинерария, колеус, агератум и другие", — сообщили в пресс-службе.

Подсадка растений была организована на крупнейших центральных цветниках города, а также вдоль главных магистралей столицы: проспекта Мира, Рублевского шоссе, Кутузовского проспекта, Волгоградского проспекта, Каширского шоссе и других, уточняется в сообщении.

Чуть позже, в период с сентября по октябрь, на площади 33 тысяч квадратных метров планируется высадить луковичные растения. "Температура почвы при высадке луковиц тюльпанов должна быть от плюс 5 до минус 5 градусов, этим и обусловлено время посадки. Однолетние растения к тому моменту будут уже удалены, а территория цветников, после высадки луковиц, будет закрыта специальной цветной щепой", — пояснили в учреждении.

Всего же на балансовых территориях ГБУ "Автомобильные дороги" в весенне-летний период 2018 года было высажено 6,7 миллиона однолетних и многолетних цветочных культур, а общая площадь цветочного оформления составила порядка 93 тысяч квадратных метров.