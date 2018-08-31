В Нижневартовске вскрыли заложенную в 1984 году "капсулу времени"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 авг — РИА Новости. "Капсулу времени", заложенную в 1984 году комсомольцами у подножия памятника покорителям Самотлора, вскрыли в Нижневартовске (ХМАО), сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

"Комсомольцы ХХ века передали эстафету трудовых свершений молодежи века ХХI: в Нижневартовске торжественно вскрыли "капсулу времени", которая была заложена 1 сентября 1984 года у подножия памятника покорителям Самотлора", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в капсуле было послание и завещание вскрыть ее через 34 года в честь столетия ВЛКСМ. В торжественной церемонии приняли участие комсомольцы, которые закладывали капсулу, ветераны-нефтяники, старожилы Нижневартовска, губернатор Югры Наталья Комарова, а также молодые специалисты, трудящиеся в нефтегазовой отрасли.

Как отметили в департаменте, в обращении к потомкам молодежь из 1984 года выразила уверенность, что нынешнее поколение славно трудится и продолжает заложенные предшественниками традиции, бережет и украшает построенный ими город. Участник той церемонии Анатолий Козленко, в свою очередь, подчеркнул, что молодые жители Нижневартовска достойно выполняют их заветы, активно участвуя в общественной жизни города и продолжая трудиться на месторождениях.

Участники церемонии, как сообщается, также заложили новую "капсулу времени" с посланием для молодежи. Она будет извлечена в 2048 году. В обращении к потомкам выражается надежда, что будущее поколение сделает Нижневартовск еще более комфортной для ее жителей. Послание комсомольцев 34-летней давности передадут для хранения в местный краеведческий музей.