В Москве создадут программу соцподдержки горожан старше 50 лет

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В связи с предстоящим в России повышением возраста выхода на пенсию, в столице будет создана специальная программа соцподдержки горожан старше 50 лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями ветеранских организаций в четверг.
Он подчеркнул, что работники центров соцзащиты должны будут вести мониторинг таких людей, держать с ними связь, "принимать всех обращающихся к ним за помощью и без проволочек и бюрократических формальностей оказывать материальную, продуктовую помощь всем москвичам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".
Кроме того, заявил он, важным остаётся возможность трудоустройства москвичей предпенсионного возраста.
"Несмотря на то, что президент сказал, что будут специальные меры защиты, чтобы людей после 55 лет не увольняли, и будет административная и уголовная ответственность, тем не менее, такая проблема существует. И для того чтобы обеспечить их конкурентоспособность, возможность трудоустройства, мы ведём специальный центр трудоустройства этих людей, обеспечим бесплатное получение второй специальности или квалификации", — рассказал Собянин.
По его словам, в столичных колледжах будет организовано бесплатное получение второй специальности или повышение квалификации для граждан старше 50 лет.
Ожидается, что для этого специально будут созданы не менее 50 тысяч мест в городских колледжах, обучение будет возможно почти по 400 специальностям.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.