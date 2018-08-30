В Москве создадут программу соцподдержки горожан старше 50 лет

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В связи с предстоящим в России повышением возраста выхода на пенсию, в столице будет создана специальная программа соцподдержки горожан старше 50 лет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями ветеранских организаций в четверг.

"Серьезной проблемой, с которой может столкнуться человек предпенсионного возраста, является падение, потеря привычного уровня жизни, которое может произойти из-за серьезного заболевания, потери работы или каких-то других от него независящих причин. Поэтому считаю, что в системе социальной защиты необходимо ввести специальное подразделение, которое будет заниматься этими людьми, выделить из городского бюджета как минимум 1,5 миллиарда рублей на создание фонда адресной социальной поддержки этих людей", — сообщил Собянин.

Он подчеркнул, что работники центров соцзащиты должны будут вести мониторинг таких людей, держать с ними связь, "принимать всех обращающихся к ним за помощью и без проволочек и бюрократических формальностей оказывать материальную, продуктовую помощь всем москвичам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации".

Собянин также напомнил, что субсидией на оплату услуг ЖКХ могут воспользоваться любые граждане, у которых платежи на такие услуги превышают 10% дохода.

Кроме того, заявил он, важным остаётся возможность трудоустройства москвичей предпенсионного возраста.

"Несмотря на то, что президент сказал, что будут специальные меры защиты, чтобы людей после 55 лет не увольняли, и будет административная и уголовная ответственность, тем не менее, такая проблема существует. И для того чтобы обеспечить их конкурентоспособность, возможность трудоустройства, мы ведём специальный центр трудоустройства этих людей, обеспечим бесплатное получение второй специальности или квалификации", — рассказал Собянин.

По его словам, в столичных колледжах будет организовано бесплатное получение второй специальности или повышение квалификации для граждан старше 50 лет.

"Это поможет в значительной степени людям уверенно чувствовать себя в возрасте старше 50 лет для того чтобы получить достойную работу", — добавил Собянин.

Ожидается, что для этого специально будут созданы не менее 50 тысяч мест в городских колледжах, обучение будет возможно почти по 400 специальностям.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.