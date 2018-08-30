Захарова назвала действия Ходорковского и ЦУР безответственными

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безответственными и не соответствующими действительности заявления олигарха Михаила Ходорковского по ситуации вокруг троих погибших в ЦАР российских журналистов.Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее олигарх объявил о закрытии спонсируемого им Центра управления расследованиями, по заданию которого журналисты и поехали в Африку и сообщил, что, как и обещал, компенсировал затраты, понесенные посольством Франции на транспортировку тел.
По ее словам, когда МИД и посольство занимались отправкой тел, ей звонили родственники с вопросом "почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы". Захарова отвечала, что сейчас "не время выяснять отношения и, учитывая масштаб трагедии, российское посольство найдёт деньги, независимо от того, кто должен был бы в этой ситуации оплачивать транспортировку тел".
После завершения похорон родственники звонили ей со словами благодарности.
"Благодарили за помощь наших дипломатов. Это, наверное, один из самых важных звонков в моей профессиональной жизни", — отметила она.
В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.