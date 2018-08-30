Захарова назвала действия Ходорковского и ЦУР безответственными

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безответственными и не соответствующими действительности заявления олигарха Михаила Ходорковского по ситуации вокруг троих погибших в ЦАР российских журналистов.

"Как я устала от этого вранья со стороны ЦУР (Центр управления расследованиями — ред.) и его спонсоров! То якобы ооновцы организовывали безопасность российских журналистов, убитых в ЦАР, то якобы некий "Мартин" от местной миссии ООН предоставил группе транспортные услуги. И каждый раз наши обстоятельные фактологические комментарии подвергались этими людьми критике, насмешкам, нас обвиняли в "полуправде", — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее олигарх объявил о закрытии спонсируемого им Центра управления расследованиями, по заданию которого журналисты и поехали в Африку и сообщил, что, как и обещал, компенсировал затраты, понесенные посольством Франции на транспортировку тел.

"Очередное безответственное заявление. По моей информации, по линии Ходорковского были возвращены деньги за два гроба, предоставленные посольством Франции — они у них физически были в наличии. Что касается непосредственно транспортировки тел, то её оплатил НЕ Ходорковский и НЕ его структуры. Деньги нашло наше посольство. Для того, чтобы вы понимали: вся сумма затрат ориентировочно составила более 20 тысяч долларов, "Ходорковский" (его люди, структуры — не знаю) постфактум компенсировал 3 тысячи евро", — написала Захарова.

По ее словам, когда МИД и посольство занимались отправкой тел, ей звонили родственники с вопросом "почему те, кто отправил их близких в ЦАР, не оплачивают необходимые расходы". Захарова отвечала, что сейчас "не время выяснять отношения и, учитывая масштаб трагедии, российское посольство найдёт деньги, независимо от того, кто должен был бы в этой ситуации оплачивать транспортировку тел".

После завершения похорон родственники звонили ей со словами благодарности.

"Благодарили за помощь наших дипломатов. Это, наверное, один из самых важных звонков в моей профессиональной жизни", — отметила она.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, журналисты снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.