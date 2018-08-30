"Яндекс" удалил ссылки на контент "Газпром-медиа"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. "Яндекс" решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями "Газпром-медиа", сообщили в компании.

По их словам, это сделано, чтобы избежать блокировки своего видеосервиса.

При этом пользователи больше не могут найти и легальный контент, поскольку поисковик не умеет отличать его от пиратского, сообщила интернет-компания.

На прошлой неделе московский суд по просьбе ТНТ, ТВ-3, 2×2, "Супер" вынес решение о прекращении нелегального распространения контента через поиск "Яндекса". Речь идет о сериалах "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационном сериале "Осторожно, земляне".

Роскомнадзор проверит "Яндекс"

В понедельник Роскомнадзор уведомил "Яндекс" о том, что требования суда необходимо выполнить и лишить пользователей доступа к пиратскому контенту на сервисе "Яндекс.Видео".

Кроме того, ведомство проверит исполнение решения суда после истечения установленного законом срока, отведенного на удаление противоправной информации.

В "Яндексе" отметили, что срок исполнения уведомлений истекает в четверг и в случае отсутствия мер был бы риск блокировки "Яндекс.Видео", что привело бы к недоступности всего yandex.ru.

Для минимизации рисков компания решила удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями.

Одновременно с этим "Яндекс "по-прежнему намерен обжаловать решение суда по контенту "Газпром медиа" и работать с игроками рынка над решением проблемы пиратства.