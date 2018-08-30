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Регаты и турниры по дзюдо и го: опубликована спортивная программа ВЭФ

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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОстров Русский во Владивостоке. Архивное фотоОстров Русский во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Гостей и участников IV Восточного экономического форума (ВЭФ-2018) наряду с деловым графиком ожидает насыщенная спортивная программа, куда включены Международный турнир по дзюдо, Дальневосточные корпоративные игры, Кубок Министерства экономического развития РФ по го, Международный турнир по мас-рестлингу и сразу три регаты, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

Восточный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выставки и интеллектуальные игры: что готовит культурная программа ВЭФ

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

"Спортивная программа Восточного экономического форума стала значимой площадкой для продвижения спортивных проектов и видов спорта на деловую аудиторию. В этом году она получит восточное звучание, объединив популярные в Азиатско-Тихоокеанском регионе олимпийские и неолимпийские виды спорта. Многие из предстоящих спортивных мероприятий являются примером сотрудничества между странами, что полностью соответствует идеям Восточного экономического форума", – цитирует пресс-служба "Росконгресса" советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова.

Центральным спортивным событием ВЭФ-2018 будет II Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который пройдет 12 сентября. Ареной для соревнований лидеров мирового дзюдо – сборных России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи — станет КСК "Фетисов-Арена". В этом году соревнования пройдут в командном формате "стенка на стенку", который, начиная с Токио-2020, отнесен к олимпийским. Турнир пройдет под эгидой Международной федерации дзюдо (IJF). Для подготовки был сформирован оргкомитет, который возглавил вице-премьер – представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Организаторами турнира являются Министерство спорта, Федерация дзюдо России и администрация Приморского края, оператор – Фонд "Росконгресс".

Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Во время ВЭФ пройдет российско-японская конференция по истории

Откроют спортивную программу Дальневосточные корпоративные игры, которые пройдут 8 сентября в СК "Олимпиец". Команды государственных и коммерческих структур Приморского края будут соревноваться в девяти видах спорта, включая мини-футбол, баскетбол, шахматы и другие. Участники ВЭФ и жители Приморья смогут 11 сентября посетить международный товарищеский матч по футболу между клубами "Луч-Энергия" из Владивостока и китайским "Яньбянь Фудэ".

Первый Кубок Министерства экономического развития РФ по го – интеллектуальной игре, популярной в Китае, Корее и Японии, состоится 11-13 сентября на "Улице Дальнего Востока". Считается, что игра помогает развивать стратегическое мышление и управленческие навыки. В программу турнира включены товарищеские игры с участием бизнесменов и политиков из России, Китая, Японии и других стран, а также матч против искусственного интеллекта Golaxy, который в этом году одержал победу над чемпионом мира по го китайцем Кэ Цзе. Кроме этого будут проведены мастер-классы и сеанс одновременной игры для жителей Владивостока и гостей ВЭФ с участием ведущих спортсменов России.

Другим спортивным событием на "Улице Дальнего Востока" будет Международный турнир по мас-рестлингу "Кубок угледобывающей компании "Колмар", который соберет сильнейших атлетов в супертяжелом весе из Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.

Корабли и суда, задействованные в программе первого Международного дальневосточного морского салона, у причала во Владивостоке. 27 июля 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Парусники "Паллада" и "Надежда" примут участие в регате в честь ВЭФ

В этом году в спортивную программу ВЭФ включены сразу три регаты. Традиционные для форума соревнования яхт в классе Platu 25 на Кубок Фонда Росконгресс пройдут 11-13 сентября в бухте Аякс. К началу форума во Владивосток из китайского города Циндао прибудут участники международной регаты "Дальневосточный кубок – 2018" – Far East Cup 2018, которая стартует 1 сентября. Участники этой регаты – крейсерские яхты из Германии, Китая, Бразилии, Австралии, Франции, Японии, Кореи и России – проведут три гонки на акваториях Уссурийского и Амурского заливов. Кроме этого, с 9 по 14 сентября во Владивостоке пройдет регата с участием шести больших учебных парусных судов – "Надежда" и "Паллада" из России, Kaiwo Maru и Ami из Японии, Koreana из Южной Кореи и Bima Suci из Индонезии. К ним присоединятся около 15 крейсерских яхт класса С и D из КНР, ЮАР и России.

Подробнее со спортивной программой ВЭФ-2018 можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Фонд "Росконгресс" — социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Был учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России.

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