В Югре около 80% школьников будут обучаться в одну смену

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг — РИА Новости. Около 80% школьников в Ханты-Мансийском автономном округе будут обучаться в одну смену с 1 сентября, сообщает в четверг департамент общественных и внешних связей Югры.

"В одну смену в предстоящем учебном году будут обучаться 79,8% школьников. Только односменный режим работы организован в школах Белоярского, Нижневартовского, Ханты-Мансийского районов, в городах Лангепас и Покачи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 сентября в Югре впервые пойдут в школу более 24 тысяч первоклассников. По информации региональных властей, все образовательные организации автономного округа ранее были приняты межведомственными комиссиями и готовы к новому учебному году.

"На подготовку школ, обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в 2018 году из муниципальных бюджетов округа было направлено более 1,2 миллиарда рублей", — добавили в департаменте.

Ранее в правительстве Югры сообщали, что увеличат финансирование программы развития образования на 9 миллиардов рублей, таким образом, общий объем средств, которые планируется направить на эти цели до 2030 года, достигнет 844 миллиардов рублей.

Отмечалось, что дополнительные средства будут направлены на повышение минимального размера оплаты труда в этой сфере, кроме того, предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на строительство новых образовательных объектов, чтобы максимальное число школьников обучалось в одну смену.

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