Кудрин считает, что в России сложился примитивный подход к коррупции

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что в России сложился примитивный подход к коррупции как таковой, по его мнению, российское общество зачастую не хочет, чтобы какие-то моменты вообще анализировались.

"Я проанализировал нормативные акты, их исполнение, основания, на которых чиновников привлекают к ответственности, практику, тренды. Первое мое ощущение — примитивность подхода к коррупции как таковой. Кроме того, я могу предполагать, что не все так просто и с антикоррупционным запросом: кажется, общество по какой-то причине не хочет, чтобы какие-то вопросы вообще анализировались. В отношении чиновников — что хотите, в отношении остальных — нет", — заявил Кудрин в интервью газете " Коммерсант ".

"Если общество считает, что госресурсы разбазариваются и воруются, то из этого следует, что это недоработка и Счетной палаты. Значит, мы не смогли создать те институты контроля, как общественные, так и государственные, которые бы ограничивали воровство. Люди уверены, что воровство госфинансов широко распространено. Это мнение, к сожалению, оправдано", — считает он.

По мнению главы СП, содействовать борьбе с коррупцией должно все: и свобода слова, и политическая конкуренция, и фактическая, реальная подотчетность органов власти своим избирателям.

Кудрин также отметил, что госзакупки — приоритет. По его словам, это самая сложная и самая коррупционная сфера, с которой надо начинать.

"У Счетной палаты четыре направления работы: консалтинг правительства относительно видения развития страны, трендов, рисков, оценка конкретных программ, министерств и решений, открытость и продвижение всех типов открытых данных — и антикоррупционная деятельность", — добавил он.