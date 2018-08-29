Путин призвал наказывать за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к гражданам страны по поводу предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство

Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к гражданам страны по поводу предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что в России нужно ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

"Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста", — сказал он, обращаясь к гражданам России.

Он отметил, что такую ответственность надо предусмотреть в рамках дополнительных гарантий, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.

Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.