Эксперт: новое техобеспечение выборов в Москве значительно увеличит явку

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Использование видеокамер в день голосования в Москве и приложение "Мобильный избиратель", не только повысят легитимность выборного процесса, но и увеличат количество голосующих, рассказал РИА Новости генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

"Именно камеры сегодня дают легитимацию выборному процессу. Их использование автоматически снимает вопрос о вбросах и подтасовках. Когда в вашем распоряжении есть соответствующая картинка, все сомнения в чистоте и прозрачности выборов не имеют смысла", — рассказал Журавлев.

По его мнению, передовые технологии все плотнее входят в повседневную жизнь, поэтому их использование на избирательных участках выглядит вполне оправданно. Помимо видеокамер особенное значение на выборах 9 сентября отведено системе "Мобильный избиратель", которая позволяет быстро и максимально просто подать заявление о планах проголосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации.

"Конечно, такое ноу-хау способствует увеличению явки. Любой механизм, который позволяет избирателю приложить меньше физических усилий, повышает явку. Другой вопрос — а стоит ли игра свеч. На мой взгляд, в этом случае использование данной технологии выглядит оправданно. Все-таки компьютерная программа уже создана, деньги на нее уже потрачены, каких-то излишних затрат она не принесет, но при этом явку точно повысит", — отметил собеседник.