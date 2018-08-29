МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Нападение подростков на жителей Санкт-Петербурга – это очередное звено цепи, начало которой было положено "идиотскими" реформами образования, заявил вице-спикер ГД от "Единой России" Петр Толстой.
"Это не просто хулиганская выходка каких-то отморозков, это событие — очередное звено цепи, начало которой было положено многочисленными маловнятными, а зачастую просто идиотскими реформами образования", — написал Толстой на своей странице в Facebook.
"И эту пустоту заняли такие субкультуры, как АУЕ (арестантский уклад един – ред.), потому что детям и подросткам нужно хоть как-то самоутверждаться и реализовываться. Второй ошибкой было то, что изначально — еще несколько лет назад — когда проблема АУЕ только зародилась в восточных регионах России, ей не уделили должного внимания, а учителям говорили: "Это ваши проблемы", — отметил он.
"Но это проблемы не отдельных педагогов, это проблема самой системы образования и вопрос того, каким будет поколение тех, кому предстоит строить Россию будущего", — заключил Толстой.