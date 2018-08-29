МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Нападение подростков на жителей Санкт-Петербурга – это очередное звено цепи, начало которой было положено "идиотскими" реформами образования, заявил вице-спикер ГД от "Единой России" Петр Толстой.

Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовных дел о нападениях группы подростков на жителей Петербурга. Из материалов уголовных дел следует, что вечером 24 августа группа неизвестных подростков около одного из домов по Таврической улице из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы.

"Это не просто хулиганская выходка каких-то отморозков, это событие — очередное звено цепи, начало которой было положено многочисленными маловнятными, а зачастую просто идиотскими реформами образования", — написал Толстой на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что дополнительное образование там, где его не ликвидировали, стало недоступно для большинства простых семей, у школ отняли воспитательную функцию, что привело к "взращиванию несовершеннолетних царьков, считающих школу и педагогов сферой обслуживания". Кроме того, пишет депутат, школа не дает понимания о том, что такое "хорошо", а что такое "плохо", не учит выстраивать причинно-следственные связи, а "учит ставить галочки в нужные клеточки".

"И эту пустоту заняли такие субкультуры, как АУЕ (арестантский уклад един – ред.), потому что детям и подросткам нужно хоть как-то самоутверждаться и реализовываться. Второй ошибкой было то, что изначально — еще несколько лет назад — когда проблема АУЕ только зародилась в восточных регионах России, ей не уделили должного внимания, а учителям говорили: "Это ваши проблемы", — отметил он.

"Но это проблемы не отдельных педагогов, это проблема самой системы образования и вопрос того, каким будет поколение тех, кому предстоит строить Россию будущего", — заключил Толстой.