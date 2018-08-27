В Оренбурге закупили школьные дневники с напутствием от арестованного мэра

УФА, 27 авг – РИА Новости. Дневник с изображением и напутствием главы города Оренбург Евгения Арапова, арестованного в августе за получение крупной взятки, купили для более 10 тысяч школьников, сообщил РИА Новости частный издатель Владимир Ухов.

По словам индивидуального предпринимателя, в начале года он разработал проект школьного дневника для оренбургских школьников в честь юбилея города и получил из городской администрации разрешение на печать.

"Идея была такова: сделать хороший дневник для учащихся с изображением памятных мест Оренбурга к 275 летнему юбилею города. На первой странице — изображение главы города Евгения Арапова, который обращается к школьникам со словами напутствия. Там же есть изображение стелы имени Александра Прохорова, героя России, который погиб в Сирии. На следующей странице — гимн России. Такую идею – изображать на дневниках школьников губернаторов и мэров городов — я придумал пять лет назад, мы уже печатали их в таких городах, как Самара, Чита, Ульяновск, таких проблем не было", — рассказал Ухов.

По его словам, десятки школ Оренбурга заказывали эти дневники, стоимость каждого составляет 75 рублей.

"В Оренбурге примерно 58 тысяч школьников, в начале года я вел переговоры с директорами школ, всем идея понравилась, и в мае школы закупили 10 тысяч 200 дневников с изображением Арапова. На складе еще лежат 9 тысяч 800 экземпляров, всего было напечатано 20 тысяч штук", — сообщил Ухов.

Он рассказал, что несет колоссальные убытки и думает, как исправить ситуацию.

"Ведь никто не знал, что мэр будет арестован. Под этот бизнес я взял взаймы миллион рублей под небольшие проценты у заемщика. Сейчас ломаю голову, как переоформить эти дневники, чтобы получить хотя бы вложенные деньги. Возможно, склеим страницы специальной бумагой и изобразим там другую картину", — пояснил Ухов агентству.

В середине августа мэр Оренбурга был задержан по подозрению в получении взятки в размере 600 тысяч рублей. По версии следствия, Арапов совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации эту сумму за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. При этом 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову.

Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, теперь следствие устанавливает их происхождение. Арапов 16 августа по решению суда был арестован на два месяца.