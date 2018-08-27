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Общество

В МВД начали платить россиянам за помощь полиции

(обновлено: 12:58 27.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Полиция начинает выплачивать вознаграждение россиянам, оказавшим помощь в расследованиях и задержании преступников. Приказ опубликован на сайте Garant.ru и вступил в силу в понедельник.

Автомобили на стоянке. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Жителю Чечни, пытавшемуся на авто задержать преступника, подарили иномарку
За предоставление достоверной информации можно получить до нескольких миллионов рублей.

Сумма вознаграждения до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя или заместителя территориального органа МВД, до трех миллионов рублей — по решению заместителя министра МВД, свыше трех миллионов рублей — по решению министра.

Уточняется, что все выплаты станут возможны только после задержания и предъявления обвинения.

Информаторам сообщат о вознаграждении не позднее двух недель со дня издания приказа. Об отказе известят в течение недели после утверждения заключения о результативности представленных сведений.

Деньги зарезервированы в финансово-экономическом отделе Министерства внутренних дел. Оттуда они будут перечисляться целевым назначением в территориальный орган ведомства.

Поддержка Госдумы

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев положительно оценил нововведение.

"Очень много преступлений невозможно раскрыть без участия людей, материальная мотивация усиливает возможности МВД при обращении к гражданам", —сказал он в интервью RT.

При этом депутат уверен, что злоупотреблять этим не получится, так как приказ "проработан очень глубоко".

"Решение принимается на высоком уровне Министерства — регионального или федерального — и это также проверятся Службой собственной безопасности. Если кто-то переживает, что это может стать коррупционной схемой, то это не так", — уточнил Шхагошев.

Он также добавил, что для упорядочивания выплат не исключено создание специального фонда.

Рост уровня доверия

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Колокольцев наградил детей и подростков за героические поступки
Председатель общественного совета по взаимоотношению граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков оценивает новый механизм взаимодействия полиции и граждан как эффективный. Акцент при этом делается не на выплате как таковой, а на благодарности, добавляет он.

"Это поднимет уровень доверия к полиции. У людей должна быть мотивация, моральная и материальная. Некоторые критики говорят, что должна быть гражданская сознательность. Почему мы говорим, что граждане постоянно что-то должны? Но если они что-то должны, то и для них надо что-то делать", — уточнил Цветков.

Есть вопросы

Судебный юрист Натан Будовниц также видит пользу в новой инициативе МВД, однако считает, что она требует доработки.

"Остается вопрос: каким образом будет распределяться вознаграждение, если о преступлении сообщили несколько человек, и как это будет определяться. Если осуществлены два звонка в одно и то же время, вплоть до минуты. Такое совпадение можно предположить, особенно если будет общий многоканальный телефон", — заключила Будовниц.

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Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Екатерина Баранова
Без комментариев: отнеслась к новости двояко. Есть и плюсы, есть и минусы. Вот сижу, перевариваю... )))
13:18
27.08.2018
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