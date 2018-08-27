В МВД начали платить россиянам за помощь полиции

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Полиция начинает выплачивать вознаграждение россиянам, оказавшим помощь в расследованиях и задержании преступников. Приказ опубликован на сайте Garant.ru и вступил в силу в понедельник.

За предоставление достоверной информации можно получить до нескольких миллионов рублей.

Сумма вознаграждения до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя или заместителя территориального органа МВД, до трех миллионов рублей — по решению заместителя министра МВД, свыше трех миллионов рублей — по решению министра.

Уточняется, что все выплаты станут возможны только после задержания и предъявления обвинения.

Информаторам сообщат о вознаграждении не позднее двух недель со дня издания приказа. Об отказе известят в течение недели после утверждения заключения о результативности представленных сведений.

Деньги зарезервированы в финансово-экономическом отделе Министерства внутренних дел. Оттуда они будут перечисляться целевым назначением в территориальный орган ведомства.

Поддержка Госдумы

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев положительно оценил нововведение.

"Очень много преступлений невозможно раскрыть без участия людей, материальная мотивация усиливает возможности МВД при обращении к гражданам", —сказал он в интервью RT.

При этом депутат уверен, что злоупотреблять этим не получится, так как приказ "проработан очень глубоко".

"Решение принимается на высоком уровне Министерства — регионального или федерального — и это также проверятся Службой собственной безопасности. Если кто-то переживает, что это может стать коррупционной схемой, то это не так", — уточнил Шхагошев.

Он также добавил, что для упорядочивания выплат не исключено создание специального фонда.

Рост уровня доверия

Председатель общественного совета по взаимоотношению граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков оценивает новый механизм взаимодействия полиции и граждан как эффективный. Акцент при этом делается не на выплате как таковой, а на благодарности, добавляет он.

"Это поднимет уровень доверия к полиции. У людей должна быть мотивация, моральная и материальная. Некоторые критики говорят, что должна быть гражданская сознательность. Почему мы говорим, что граждане постоянно что-то должны? Но если они что-то должны, то и для них надо что-то делать", — уточнил Цветков.

Есть вопросы

Судебный юрист Натан Будовниц также видит пользу в новой инициативе МВД, однако считает, что она требует доработки.

"Остается вопрос: каким образом будет распределяться вознаграждение, если о преступлении сообщили несколько человек, и как это будет определяться. Если осуществлены два звонка в одно и то же время, вплоть до минуты. Такое совпадение можно предположить, особенно если будет общий многоканальный телефон", — заключила Будовниц.