МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Башкирская содовая компания (БСК) 1 сентября организует в Стерлитамаке городской праздник "День знаний с БСК", в вечернем концерте которого выступят певица Максим и другие звезды российской эстрады, сообщили в пресс-службе компании.

Представители БСК примут участие в торжественных линейках 40 школ города. По информации компании, в этом году в Стерлитамаке за парты впервые сядут около 4350 детей. Им вручат набор первоклассника и другие подарки от компании.

Развлекательная часть мероприятий начнется в 13.00 часов в парке имени Ю.А. Гагарина. Детей ждут вокальные и танцевальные мастер-классы с призами и подарками от БСК, а также фестиваль воздушных змеев и химическое шоу.

"Вечером с 18 часов на площади перед городским домом культуры Стерлитамака состоится праздничный концерт. С 1 сентября школьников и их родителей поздравят певицы Максим и Elvira T, а также "башкирский Джастин Бибер" Elvin Grey", — говорится в сообщении.

Завершит череду мероприятий праздничный салют в 21.30.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.