В регионах снизился материальный резерв на случай крупных ЧС

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Общий объем имеющихся в регионах России резервов материальных ресурсов на случай крупных чрезвычайных ситуаций во втором квартале 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 3 миллиарда рублей, или более чем на 14% — до 90% необходимого объема, сообщает МЧС России.

"Во втором квартале 2018 года общий объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, накопленных органами исполнительной власти субъектов России, составил 16,312 миллиарда рублей (90,1% от планируемых объемов накопления)", — говорится в материалах ведомства.

"По сравнению с аналогичным периодом 2017 года он уменьшился на 2,682 миллиарда рублей (-14,1%)", — уточнили в МЧС.

МЧС отмечает, что самый большой резерв создан в Москве – 5,72 миллиарда рублей. Затем следуют Хабаровский край (779,59 миллиона), Ханты-Мансийский автономный округ (735,72 миллиона) и Московская область (730,03 миллиона).

Наименьшие материальные запасы имеют Чечня (7,24 миллиона), Хакасия (13,19 миллиона) и Карелия (18,27 миллиона).

По данным министерства, в полном объеме имеют материальные резервы только 22 региона: Мордовия, Татарстан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Курская, Нижегородская, Новгородская, Тамбовская, Тульская, Тюменская области, а также в Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

"В республиках Крым и Хакасия созданы резервы в объеме менее 50% от запланированного", — говорится в документе.

По данным МЧС, во втором квартале 2018 года регионы потратили на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС, в том числе ликвидацию аварий на объектах ЖКХ, аварийно-спасательные и восстановительные работы, почти 18 миллионов рублей.