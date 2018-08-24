Медведев не проводит публичных мероприятий из-за травмы

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", — сказали в пресс-службе.

Характер травмы и вид спорта в правительстве не уточнили.

Ранее несколько интернет-СМИ сообщили об отмене ряда мероприятий в рабочем графике премьера. В пресс-службе правительства подтвердили, что публичных встреч не планируется и в ближайшее время.

"Не уберегли"

Это не первая проблема премьер-министра со здоровьем. В марте 2017 года Дмитрий Медведев заболел гриппом.

"Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли", — сказал тогда президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Спустя несколько дней премьер-министр в ответ на поздравление с выздоровлением заявил, что не болел.

Слова прозвучали 23 марта на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.

"Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич", — сказал один из участников встречи, директор некоммерческого партнерства "Объединение добросовестных участников рынка перевозок "Эверест" Павел Осеев.

"Да я и не болел", — ответил премьер.

Спортивные предпочтения премьера

В октябре прошлого года председатель правительства рассказал, что увлекается зимними видами спорта.

"У нас много снега, и это надо использовать, поэтому и я в том числе являюсь поклонником многих видов зимнего отдыха, зимних видов спорта. Я, собственно, и не зимой тоже стараюсь поддерживать себя в нормальной физической форме, стараюсь плавать, кататься на велосипеде", — заявил тогда Медведев.

Премьер напомнил, что в Сочи после Олимпиады осталась масштабная спортивная инфраструктура, которую можно использовать не только для профессионального, но и для любительского спорта. Он отметил, что при возможности он любит покататься там на горных лыжах. Глава правительства уточнил, что считает физическую активность необходимой для любого современного человека.