В Нижнем Новгороде на двух площадках откроют детский технопарк "Кванториум"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг — РИА Новости. Детский технопарк "Кванториум" откроется в Нижнем Новгороде на двух площадках – в Парке науки ННГУ и в Корпоративном университете "ГАЗ", об этом стало известно в четверг в ходе подписания соглашения о реализации проекта.

Соглашение заключено 23 августа между правительством Нижегородской области и "Группой ГАЗ", а также между правительством Нижегородской области и Нижегородским государственным университетом (ННГУ) имени Лобачевского.

"Проект "Кванториум" — это одна из составляющих новой инновационной системы образования. Детский технопарк расположится на площадях здания Корпоративного университета "ГАЗ" и в Парке науки ННГУ. Проект включает в себя квантумы по IT, нано- и биотехнологиям: это как раз те специальности, которые должны обеспечить технологический прорыв и стать драйвером развития нашей промышленности и экономики в будущем", — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

На площадке ННГУ имени Лобачевского будут представлены следующие направления: "Биоквантум", "Наноквантум", "Робоквантум", "IT-квантум", "Дополненная и виртуальная реальность", "Цех Хайтек". Работать с детьми будет группа специально обученных преподавателей вуза. В "Кванториум" на площадке ННГУ планируется принять 800 человек.

Обучение в технопарке на базе "ГАЗ" предполагается проводить для учащихся от 7 до 18 лет по нескольким специализированным направлениям: "Робоквантум", "Автоквантум", "Промышленный дизайн", также в технопарке будет создана зона высокотехнологичного оборудования. Количество обучающихся в технопарке – не менее 400 человек ежегодно. Преподавание в технопарке будут вести педагоги образовательных организаций и специалисты "ГАЗ".

Кроме того, в будущем планируется запуск мобильного передвижного комплекса по нескольким направлениям работы "Кванториума", разработанный на базе "ГАЗели NEXT". Комплекс будет работать 1-2 дня в неделю в течение учебного года в школах районов Нижегородской области.

Ожидается, что "Кванториум" на площадке ННГУ откроется в ноябре 2018 года, а на площадке "ГАЗ" — в следующем учебном году.

Решение о создании в Нижегородской области детского технопарка "Кванториум" было принято в августе 2017 года, в связи с выигрышем заявки на федеральное софинансирование. "Кванториум" на территории Нижегородской области реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников. Одна из ключевых задач проекта — создать систему научно-технического просвещения через привлечение детей и молодёжи к изучению и практическому применению наукоёмких технологий.

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