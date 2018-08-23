В Татарстане появятся новые детские сады на шесть тысяч мест

КАЗАНЬ, 23 авг — РИА Новости. Почти 30 детских садов на 6 тысяч мест будет построено в Татарстане в 2018-2019 годах, сообщил президент республики Рустам Минниханов.

"За последние пять лет мы построили и создали более 31 тысячи новых дошкольных мест. Согласно майским указам, к 2021 году мы должны решить вопрос доступности дошкольных учреждений для детей до трёх лет. Мы приступили к этой работе – строительству новых детских садов. В целом за два года будет построено 29 детских садов практически на 6 тысяч дошкольных мест", — сказал Минниханов на республиканском совещании работников образования и науки.

Вместе с тем, глава республики подчеркнул, что для решения проблемы обеспечения доступности дошкольного образования необходимо развивать его вариативные формы.

По мнению Минниханова, сегодня актуален вопрос создания семейных дошкольных групп на базе многодетных семей. Соответствующий опыт в этом направлении у республики, по его словам, имеется, но желающие открыть такие группы часто сталкиваются с различными трудностями и барьерами со стороны власти разных уровней и контролирующих органов. Минниханов уверен, что в решении данного вопроса все задействованные органы должны оказывать содействие, также необходимо обучение для желающих открыть семейные группы.

В целом бюджет отрасли образования и науки Татарстана, по информации Минниханова, с 2010 года практически утроился: если в 2010 году он составлял 32 миллиарда рублей, то сегодня это 90 миллиардов рублей. Средства расходуются, по его словам, на строительство и ремонт образовательных учреждений, оснащение их всем необходимым, реализацию различных отраслевых программ, совершенствование подготовки кадров и другие цели.

"Расходы на образование – это не просто социальные обязательства государства, власти, а инвестиции в будущее с высокой отдачей", — подчеркнул президент Татарстана.

Другие новости региона читайте здесь >>