Пользователей Сети озадачил "копающий воздух" экскаватор в Ярославле

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Жителей Ярославля удивил экскаватор, который на протяжении часа "зачерпывал ковшом" воздух и "перекладывал" его в самосвал.

"На улице Нефтяников копают воздух. И так уже час, с перерывами на перекур", — подписал ролик пользователь Ярньюс.

"Если смотреть через специальные очки на это видео, то хорошо видно, что ковш из параллельного мира зачерпывает землю и засыпает ее в кузов грузовика", — начали шутить комментаторы.

Позже "Российская газета" со ссылкой на департамент городского хозяйства сообщила, что это была тренировка: в кабине экскаватора находился стажер, учившийся управлять машиной.