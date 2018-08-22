СПЧ попросил установить срок давности для статей о призывах к экстремизму

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Совет по правам человека (СПЧ) предлагает установить сроки давности для статей УК РФ о публичных высказываниях, в которых содержатся призывы к экстремистской деятельности, говорится в рекомендациях СПЧ по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму и практики его применения.

"Предлагается установить для статей УК РФ и КоАП РФ, в которых идет речь о публичных высказываниях, правило исчисления срока давности с момента соответствующей публикации в сети интернет или с момента последних активных действий обвиняемого по привлечению внимания к такой публикации ("саморепост", "закрепление записи" и т.п.)", — поясняется в документе, опубликованном на сайте СПЧ.

Правозащитники пояснили, что такая необходимость обусловлена тем, что на практике преступления, связанные с публикациями в интернете, часто рассматриваются как длящиеся, а КоАП РФ исчисляет срок давности от момента фиксации правонарушения, что приводит к разрыву даже в несколько лет от реального момента публикации до привлечения к ответственности.