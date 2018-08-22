В Кремле обсуждают изменение антиэкстремистского законодательства

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Кремле изучат предложения Совета по правам человека, который подготовил пакет документов по отмене уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источник в СПЧ сообщило, что Совет подготовил проект предложений по изменению антиэкстремистского законодательства. СПЧ призывает уголовное наказание за возбуждение ненависти или унижение достоинства по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или социальной группе, совершенных публично, с использованием СМИ или интернета, перевести в разряд административных правонарушений.

"Это достаточно серьезная постановка вопроса, потому что это очень чувствительная сфера и, конечно, соответствующее подразделение администрации президента, юристы, главное правовое управление будут изучать эти предложения", — сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомился ли президент с предложениями Совета по правам человека об отмене уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.