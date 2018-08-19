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Команда из США лидирует после первого дня фестиваля фейерверков в Москве

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетители Московского международного фестиваля Круг Света. Архивное фотоПосетители Московского международного фестиваля Круг Света. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В первый день выступлений команд на Международном фестивале фейерверков "Ростех" в Москве в лидеры выбилась команда из США, набравшая 500 баллов, за ней следует Италия с 450 баллами, далее Болгария (446 баллов) и Австрия (438 баллов), передает корреспондент РИА Новости по итогам субботнего вечера в Братеевском каскадном парке.

Пишем с пользой: урок медиадобра прошел в Братеевском парке Москвы
© Ольга Дадыкина
Пишем с пользой: урок медиадобра прошел в Братеевском парке Москвы

Зрители также могли принять участие в народном голосовании, отправляя смс стоимостью 35 рублей с номером понравившейся команды, которая после подведения итогов получит специальный приз зрительских симпатий.

В воскресенье борьба за место на подиуме развернется между представителями Андорры, Греции, Словакии и Великобритании. Погода, как и в субботу, ожидается благоприятная.

За техническими тонкостями выступлений пиротехников следит компетентное жюри международного класса. В него вошли титулованные специалисты из Канады, Испании, США, Румынии и Португалии. Зрелищность шоу по заслугам оценили представители любительского жюри — композитор и продюсер Игорь Крутой и кинорежиссер Павел Чухрай.

Выступление каждой команды идет по 12 минут: две минуты так называемая "визитная карточка", во время которой фейерверк может проводиться только цветами, которые имеются в государственном флаге команды, и под ее национальную музыку, 10 минут длится само выступление.

Мастер-класс школы медиаволонтера пройдет в рамках фестиваля фейерверков
© Юлия Маклакова
Мастер-класс школы медиаволонтера пройдет в рамках фестиваля фейерверков
В фейерверках иностранные компании используют российское оборудование и снаряды. Это связано с тем, что в связи с новыми требованиями к ввозу взрывчатых веществ их удобнее закупать на территории России.

Как и в 2017 году, прямую трансляцию вечернего шоу фейерверков в субботу можно было посмотреть на ria.ru. В воскресенье трансляция тоже будет. РИА Новости — флагманский ресурс МИА "Россия сегодня", которое является официальным информационным агентством Фестиваля фейерверков "Ростех".

Праздничная программа в Москве продлиться и воскресенье, 19 августа. В Братеевском парке в течение двух дней будут проводиться детские и спортивные мероприятия, пройдет развлекательная программа, например, фестиваль воздушных змеев, а прямо на Москве-реке организуют шоу 120 танцующих фонтанов.

Посетители смогут посостязаться в боссаболе (аналоге волейбола, но на надувных матах), летнем керлинге, пройти полосу препятствий. Любители интеллектуального досуга смогут принять участие в викторинах или отдохнуть за просмотром любимых фильмов и мультфильмов, которые покажут на большом экране под открытым небом. Посетителей также будет ожидать много творческих мастер-классов. Развлекательные мероприятия начнутся в 14.00 мск.

На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На фестивале фейерверков "Ростех" в Москве покажут уникальные программы
Билеты можно купить в интернете, а также перед входом в сам парк. На сайте продаются билеты стоимостью от 500 рублей, вход для детей до семи лет свободный, но в сопровождении взрослых. Билеты на месте будут стоить дороже, чем при покупке заранее.

В дни праздников парк украсили арт-объекты, созданные художником-экспериментатором Андреем Бартеневым: семья белых медведей высотой в пять метров, кот в солнечных лучах, солнечный зайчик, слон и множество других экспонатов. С каждым из них можно взаимодействовать — залезть на него, сфотографироваться.

Для гостей фестиваля открыта лаунж-зона РИА Новости, где можно отдохнуть на лежаках и принять участие в розыгрыше призов. В субботу здесь был проведен мастер-класс "Расскажи о добре миру" от "Школы медиаволонтера" МИА "Россия сегодня". "Школа медиаволонтера" — специальный проект МИА "Россия сегодня", инициированный в рамках поддержки агентством Года волонтера.

На международном фестивале фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Арт-директор фестиваля фейерверков в Москве рассказал о символе мероприятия
Партнерами фестиваля в этом году стали благотворительные фонды "Линия жизни", "Старость в радость", "Проникая в сердце", фонд Константина Хабенского и фонд помощи хосписам "Вера". При их помощи в парке пройдет несколько благотворительных мероприятий.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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