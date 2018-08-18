Заммэра Москвы Ликсутов поздравил "Мосгортранс" с шестидесятилетием

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на пресс-подходе в субботу поздравил сотрудников "Мосгортранса" с 60-летием организации и отметил, что темпы развития городского наземного транспорта и транспортной инфраструктуры будут сохранены.

Пресс-подход об основных итогах работы ГУП "Мосгортранс" и планах на будущее состоялся в субботу на территории парка "Красная Пресня".

"Хотел бы от лица мэра Москвы, по его поручению поздравить всех сотрудников "Мосгортранса" с замечательным праздником, с днем рождения. Хочу заверить, что те темпы, которые правительство Москвы на сегодняшний день нарастило по обновлению парка, по строительству новой инфраструктуры, по замене пассажирской инфраструктуры, я имею в виду и пассажирские остановки, и инфраструктуру, связанную с навигацией, и все, что связано с качеством работы обслуживания подвижного состава наших дорогих москвичей — эти темпы будут продолжены, они будут только увеличиваться", — сказал Ликсутов журналистам.

Заммэра отметил, что ежедневный объем перевозок наземного транспорта приближается к объемам перевозки пассажиров метро и составляет 6,5 миллиона человек.