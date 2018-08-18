В Москве проходит прощание с Эдуардом Успенским

Портрет писателя Эдуарда Успенского и игрушка Чебурашка в холле Центрального дома литераторов, где проходит церемония прощания. 18 августа 2018

Портрет писателя Эдуарда Успенского и игрушка Чебурашка в холле Центрального дома литераторов, где проходит церемония прощания. 18 августа 2018

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Прощание с писателем Эдуардом Успенским началось в Центральном доме литераторов, передает корреспондент РИА Новости.

Один из самых известных современных российских детских писателей, автор книг "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", по которым созданы всеми любимые мультфильмы, ушел из жизни 14 августа на 81-м году жизни. Писатель скончался в своем загородном доме. Известно, что в последнее время он страдал от онкологического заболевания.

Люди несут цветы к гробу с телом писателя.

Похоронят Успенского на Троекуровском кладбище.

Биография Успенского

Эдуард Успенский родился в Егорьевске 22 декабря 1937 года. Еще в школьные годы он начал сочинять стихи и рассказы.

Впервые стал известен как юморист. В 1966 году Успенский, Аркадий Арканов, Григорий Горин и Феликс Камов выпустили книгу "Четверо под одной обложкой", которая принесла авторам популярность.

Широкую известность Успенский завоевал как автор детских книжек, среди которых "Крокодил Гена и его друзья", "Вниз по волшебной реке", "Дядя Федор, пес и кот", "Гарантийные человечки", "Меховой интернат".

Он также написал сценарии к мультфильмам про крокодила Гену и Чебурашку, приключения друзей из Простоквашино, "Следствие ведут Колобки", "Пластилиновая ворона" и многим другим.