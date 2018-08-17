Осужденных за репосты амнистируют при корректировке закона, заявили в СПЧ

НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Осужденные за лайки и репосты в социальных сетях при корректировке антиэкстремистского законодательства должны быть автоматически амнистированы, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.

"Это произойдет автоматически. Если будет изменено законодательство, то те судебные решения, которые были приняты ранее, должны быть скорректированы. Здесь одно связано с другим", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности амнистии для осужденных по "экстремистским" статьям УК РФ.

Ранее Федотов сообщил РИА Новости, что СПЧ выступает за корректировку российского антиэкстремистского законодательства и обещает вскоре передать свои предложения по этому поводу в Генпрокуратуру и Общероссийский народный фронт (ОНФ).